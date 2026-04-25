Федор Бондарчук и Данила Козловский снимут сказку «12 месяцев»

Федор Бондарчук и Данила Козловский объединили усилия для работы над полнометражной киноверсией известной сказки «12 месяцев», сообщает РБК. Премьера запланирована на 2029 год. Сейчас проект находится на стадии активной разработки.

Козловский и Бондарчук выступят генеральными продюсерами. При этом Данила также взял на себя роль художественного руководителя и шоураннера. Вместе с Сергеем Левитаном он работает над сценарием.

Создатели обещают современный взгляд на легенду. В фильме появится новая героиня, которая будет бороться за свое счастье. Каждый из 12 месяцев получит собственное лицо, характер и даже мечту. Также в картине будут оригинальные музыкальные номера и песни.

История основана на славянском фольклоре XIV века, но с новым прочтением известных тем. Козловский признался, что личной мотивацией для него стала дочь, которой недавно исполнилось шесть лет. Он хочет сделать волшебное кино для всех принцесс страны.

