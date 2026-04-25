Жириновский на диване: фотограф показал пролежавший в архиве 25-летий кадр

К 80-летию со дня рождения основателя ЛДПР фотограф Александр Сивов опубликовал уникальный снимок. На нем Владимир Жириновский запечатлен в максимально неформальной обстановке — лежа на диване прямо в холле Государственной Думы. Этот кадр долгое время находился под запретом партийной пресс-службы из-за своей «странности». Этот необычный снимок «Ленте.ру» показал фотограф Александр Сивов, при жизни Жириновского он опубликован не был.

«Давайте вот здесь пофотографируемся»: история одного кадра

Снимок был сделан в выходной день, когда политик специально вызвал съемочную группу в пустующее здание парламента. По воспоминаниям Александра Сивова, идея кадра возникла спонтанно.

Вальяжная поза: Проходя мимо обычного дивана в холле Думы, Жириновский просто лег на него и попросил фотографа снимать.

Без объяснений: Как отмечает автор фото, Владимир Вольфович никогда не пояснял свои эпатажные жесты — он просто чувствовал, что «так надо» для образа или настроения.

Цензура пресс-службы: Когда руководитель пресс-службы ЛДПР увидел снимки, он потребовал их удалить, посчитав образ политика «слишком странным» для официального имиджа.

Наследие эпатажа: от апельсинового сока до стакана воды

Публикация фото совпала с памятной датой — 25 апреля 2026 года Владимиру Жириновскому исполнилось бы 80 лет. Этот снимок дополнил галерею ярких и порой скандальных выходок политика, которые вошли в историю российской политики:

Сок для Немцова (1995): Знаменитая дуэль в эфире программы «Один на один», закончившаяся обливанием оппонента апельсиновым соком.

Дебаты с Собчак (2018): Перепалка, в ходе которой политик сорвался на оскорбления, а в ответ получил стакан воды в лицо.

Неопубликованный диван: Кадр, который показывает Жириновского не как трибуна, а как человека, способного на ироничный и даже абсурдный перформанс вне телекамер.

Фотограф сохранил негативы вопреки просьбам партии, понимая, что спустя годы этот «странный» снимок раскроет личность политика с новой, неожиданной стороны.