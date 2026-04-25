Вдохновлялись Герценом и Огаревым: в Химках заложили историческую ивовую аллею из 35 деревьев

В микрорайоне Новогорск городского округа Химки высадили 35 саженцев ивы и заложили живописную ивовую аллею. Об этом «Подмосковью сегодня» сообщили в Благотворительном фонде Орехова. Акция прошла 25 апреля. Жители коттеджного поселка «Новогорск клаб» и представители инициативной группы совместно с сотрудниками БФ Орехова высадили деревья при поддержке администрации городского округа Химки.

В фонде отметили, что акция направлена на создание благоприятной экологической среды и повышение уровня благоустройства района. Новая ивовая аллея, по информации организаторов, долгие годы будет радовать жителей и создавать шумовой барьер между проезжей частью и поселком.

Данная инициатива, по словам представителей фонда, не только улучшит экологическую обстановку, но и подчеркнет уникальный исторический статус микрорайона Новогорск.

«В 1830-х годах здесь, в имениях Соколово и Маринкино, жили и работали выдающиеся русские мыслители Александр Герцен и Николай Огарев. Создание ивовой аллеи станет символическим возрождением „литературного ландшафта“, который вдохновлял классиков на создание их главных трудов. Высадка классической аллеи станет достойным продолжением традиций русского ландшафтного искусства, вдохновлявшего классиков», — сообщили в благотворительном фонде.