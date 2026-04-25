Спешите видеть «большую воду»: синоптики назвали дату начала спада паводка!

Пик весеннего половодья на Нижней Волге подходит к завершению. Максимальные сбросы воды, которые радовали рыбаков и экологов последние дни, вскоре начнут плавно снижаться. Публикуем актуальный график работы гидроузлов, который определит уровень воды в дельте на ближайшие недели, пишет Каспий Инфо.

Когда закончится «большая вода»?

Согласно данным Росводресурсов на апрель 2026 года, период максимальной обводненности региона строго лимитирован. Жителям и гостям Астраханской области стоит ориентироваться на следующие ключевые даты:

До 26 апреля включительно: Сохраняются максимальные сбросы через Волжскую ГЭС в объеме 26000 м³/с. Это пиковое значение, обеспечивающее залив полоев и нерестилищ.

С 27 апреля по 1 мая: Начнется первый этап снижения. Расход воды составит 24000 м³/с.

С 2 по 5 мая: Дальнейшее постепенное уменьшение объемов сброса.

К 6 мая: Гидроузел должен выйти на так называемую «рыбохозяйственную полку» с показателем 19000 м³/с. Этот уровень необходим для поддержания жизнедеятельности молоди рыб в залитых лугах.

Что такое «рыбохозяйственная полка» и почему она важна?

Для экосистемы Астраханской области важен не только пик сброса, но и продолжительность стояния воды на определенной отметке.

Залив нерестилищ: На максимальных сбросах (26000 м³/с) вода заходит в самые удаленные ерики и ильмени.

Прогрев воды: Рыбе нужно время, чтобы отнереститься, а личинке — вылупиться и окрепнуть.

Плавный скат: Если сбросы упадут слишком быстро, малек останется запертым в отшнурованных водоемах и погибнет при пересыхании. Именно поэтому выход на 19000 м³/с к 6 мая является критически важным для сохранения популяции воблы и других частиковых рыб.

Возможны ли изменения в графике?

Специалисты Каспийского института рыбного хозяйства и гидрологи предупреждают, что текущий график — это базовый сценарий.

Режимы могут быть скорректированы в случае:

Резкого изменения температуры (быстрое таяние оставшихся снегов в верховьях Волги и Камы);

Обильных затяжных осадков в бассейне водохранилищ;

Необходимости экстренной корректировки уровня воды для нужд энергетики или судоходства.

Мониторинг ситуации ведется в ежедневном режиме, и любые изменения будут доведены до сведения профильных ведомств и населения региона.