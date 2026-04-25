В Муроме прокуратура добилась осушения жилых домов после коммунальной аварии
В Муроме прокуратура добилась осушения жилых домов после коммунальной аварии
Жители многоквартирных домов в Муроме, пострадавшие от затопления подвалов и дворов, получили помощь только после вмешательства надзорных органов. Прокурорская проверка вскрыла системные проблемы в работе городских сетей, что привело к оперативному устранению последствий паводка и аварийных сбросов, пишет Царьград.
Подвал в воде: причины инцидента на улице Коммунальной
Прокурорская проверка установила, что ситуация в районе дома № 12 по улице Коммунальной вышла из-под контроля из-за комплекса технических причин. Вода поступала в здание и на прилегающую территорию сразу из нескольких источников.
Что привело к подтоплению:
- Неисправность сетей: Канализационный коллектор находился в неудовлетворительном состоянии и не справлялся с нагрузкой.
- Сбросы котельной: В технический подвал дома поступала отработанная вода от расположенной рядом районной котельной № 3.
- Сезонный фактор: К техническим стокам добавились обильные дождевые и талые воды, которые не уходили в забитую ливневку.
Меры реагирования: от предписаний к мотопомпам
По факту нарушения условий проживания граждан прокуратура внесла представление руководителю МУП «Водопровод и канализация». Коммунальщики были вынуждены приступить к работам незамедлительно под контролем надзорного ведомства.
В ходе ликвидации последствий были проведены:
- Прочистка коллектора: Специалисты восстановили проходимость канализационной сети, увеличив отток стоков.
- Откачка воды: Прокуратура совместно с администрацией Мурома организовала работу мотопомп для удаления грунтовых и талых вод с придомовой территории.
- Осушение подвалов: Технические помещения дома были полностью освобождены от воды, что позволило восстановить нормальное обслуживание здания.
На данный момент уровень воды на участке пришел в норму, а прокуратура продолжает следить за качеством работы коммунальных служб в период активного весеннего паводка.