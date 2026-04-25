Кража денег в один клик: как PDF-ридер из Google Play опустошает карты

Официальный магазин приложений перестал быть гарантией безопасности. Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили вредоносный PDF-ридер, который успел войти в топ скачиваний российского сегмента Google Play, прежде чем его удалили. Под видом полезного инструмента скрывался опасный банковский троянец. Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе «Лаборатории Касперского».

Троянский конь в кармане: как работал PDF-ридер

Зловред маскировался под обычное приложение для чтения документов и полностью выполнял свои функции, чтобы не вызывать подозрений. Однако внутри был спрятан дроппер — механизм для скрытой доставки основного вируса.

Хронология и масштаб атаки:

21 апреля 2026 года: Зараженное приложение взлетело на 185-е место в категории «Инструменты» в России.

Масштаб: К моменту обнаружения и удаления программу скачали более 10 000 пользователей.

Цель: Банковский троянец Anatsa. После установки он подгружал дополнительный файл, который запрашивал расширенные разрешения и перехватывал данные банковских карт и логины от личных кабинетов.

Схема «отложенного вреда»: как вирус обманул модерацию

Специалисты отмечают, что хакеры используют хитрую стратегию. Сначала в магазин загружается абсолютно «чистое» и легитимное приложение. Оно проходит все проверки безопасности Google. Вредоносный код добавляется позже — через обновление или путем подгрузки сторонних файлов уже после того, как пользователь установил программу.

Как защитить свои деньги: советы экспертов

Сам факт нахождения приложения в Google Play в 2026 году не дает 100% гарантии защиты. Чтобы не стать жертвой Anatsa или его аналогов, следуйте правилам цифровой гигиены: