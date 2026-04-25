42 страницы потерянной истории: новые данные о том, как на самом деле выглядел Новый Завет в древности

Международная группа исследователей из Университета Глазго совершила настоящий прорыв в библеистике. С помощью новейших технологий им удалось прочитать текст греческой рукописи VI века, который считался утраченным более 700 лет назад. Речь идет о Кодексе H — уникальном сборнике Посланий апостола Павла, пишет Planet Today.

Судьба манускрипта: от Афона до мировых библиотек

Кодекс H — один из важнейших источников раннехристианской письменности. Однако его история полна драматизма. В XIII веке монахи Великой Лавры на Афоне разобрали рукопись, посчитав пергамент ценным материалом для переплетов других книг.

Где сегодня хранятся фрагменты Кодекса H:

Россия и Украина: значимые части манускрипта находятся в национальных фондах.

Греция и Италия: фрагменты хранятся в монастырях и университетских библиотеках.

Франция: часть листов была вывезена в европейские коллекции столетия назад.

До недавнего времени ученые располагали лишь разрозненными фрагментами, а почти половина текста считалась уничтоженной.

Как работает мультиспектральная съемка?

Ученые применили метод, который позволяет «видеть невидимое». Мультиспектральная съемка фиксирует изображения страниц на различных длинах волн света — от ультрафиолетового до инфракрасного.

Что удалось обнаружить:

Чернильные отпечатки: Текст VI века был написан густыми чернилами, которые за столетия оставили зеркальные «оттиски» на соседних листах.

Скрытые надписи: Камеры выявили блеклые следы букв, которые невозможно различить человеческим глазом.

Реконструкция: На основе этих данных ученые восстановили 42 полные страницы текста Посланий апостола Павла.

Сенсационные открытия: как читали Библию в VI веке

Восстановленный текст показал, что представления о структуре Нового Завета 1500 лет назад сильно отличались от современных.

Смысловые блоки вместо глав: Привычное нам деление на главы и стихи появилось гораздо позже. В VI веке текст разбивали на логические части, удобные для чтения вслух в общинах.

Редакторские пометки: В рукописи найдены списки, заголовки и комментарии на полях. Это доказывает, что переписчики не просто механически копировали текст, а активно редактировали его, сверяя с разными версиями Посланий.

Инструмент для чтения: Кодекс H создавался не как музейный экспонат, а как «умная книга» с навигацией для удобства изучения.

Доступность данных

Результаты исследования уже оцифрованы и выложены в открытый доступ на сайте Университета Глазго. Это дает возможность теологам и историкам со всего мира изучать раннюю традицию христианского письма без риска повредить хрупкий пергамент.