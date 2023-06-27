Трехэтажный гостиничный комплекс планируют построить в Подмосковье

Компания «Стрелецкая слобода» получила по упрощенной процедуре земельный участок в аренду под строительство современного гостиничного комплекса. Об этом сообщили в Мининвесте Подмосковья.

На участке площадью порядка двух тысяч квадратных метров инвестор построит гостиничный комплекс с номерным фондом порядка 75 номеров. Инвестиции в данный проект составят порядка четырехсот пятидесяти миллионов рублей, а реализация создаст тридцать пять новых рабочих мест.

Ожидается, что площадь гостиничного комплекса, который предполагается построить на участке, составит почти четыре тысячи квадратных метров.

Ранее губернатор Воробьев сообщил, что в Балашихе планируют построить крупный областной медицинский центр.