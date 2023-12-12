Цена на красную икру в стране опустилась ниже 6000 рублей

Цены на килограмм красной икры в РФ впервые с 2022-го года упали ниже отметки в 6000 рублей. Стоимость килограмма данной икры в прошлом месяце упала до 5974 рублей, сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на Росстат.

В ноябре текущего года сообщалось о том, что объемы добычи рыбы в стране создают предпосылки для снижения стоимости горбуши и красной икры.

Стоимость килограмма красной икры впервые преодолела отметку в 6000 рублей в начале года. В первом месяце года она достигла 6125 рублей, и последующие несколько месяцев стоимость лишь росла, достигнув пиковой отметки в 6315 рублей. В конце лета цены снова начали снижаться, что привело к отметке в 5974 рубля. Данная стоимость является минимальной с прошлого декабря прошлого года, когда за килограмм икры продавцы просили 5940 рублей.