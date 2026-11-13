Жара, пожары и наводнения меняют настроение подростков: почему молодое поколение на Западе переживает за будущее

Интересное

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Алексей Селиверстов]

Миллионы детей и подростков в западных странах испытывают тревогу из-за изменения климата, пишет BBC. По данным Британской научной ассоциации, симптомы, связанные с переживаниями об окружающей среде, есть почти у двух третей школьников средней школы.

Молодые люди рассказывают, что сильная жара, пожары, наводнения и постоянные тревожные новости заставляют их чувствовать бессилие и страх за будущее. Некоторые при этом считают, что именно от их поколения ждут действий, хотя возможностей влиять на ситуацию у них меньше.

Специалисты называют такое состояние климатической тревогой. Она может проявляться не только страхом, но и гневом, раздражением и чувством беспомощности.

Психологи советуют не обесценивать такие переживания. По их словам, детям важно понимать, что их чувства нормальны и что они не остаются с ними один на один.

Одним из способов снизить тревогу специалисты называют участие в небольших общественных и экологических проектах. Это может давать ощущение, что человек хотя бы частично влияет на ситуацию.

Эксперты также подчеркивают, что важно сохранять баланс между честным разговором о климатических рисках и заботой о психологическом состоянии детей.

иностранная пресса

Читайте также

Почему одни воспоминания исчезают, а другие остаются на годы? Ученые нашли возможный ответ в гормоне стресса

Почему одни воспоминания исчезают, а другие остаются на годы? Ученые нашли возможный ответ в гормоне стресса

Призраки изменились за 30 лет: почему в рассказах очевидцев умершие родственники сменились безликими тенями

Призраки изменились за 30 лет: почему в рассказах очевидцев умершие родственники сменились безликими тенями

Хотели бы снова увидеть любимый фильм впервые? 30 нидерландским зрителям попробуют стереть память о сюжете кинокартины

Хотели бы снова увидеть любимый фильм впервые? 30 нидерландским зрителям попробуют стереть память о сюжете кинокартины

Тарантулы вместо сувениров: необычную контрабанду нашли в аэропорту Лимы

Тарантулы вместо сувениров: необычную контрабанду нашли в аэропорту Лимы

Кому особенно нужен стоматолог? ИИ попробовал найти ответ без осмотра зубов

Кому особенно нужен стоматолог? ИИ попробовал найти ответ без осмотра зубов

Октябрь побил мировой температурный рекорд: ученые связали аномалию с мощным климатическим феноменом

Октябрь побил мировой температурный рекорд: ученые связали аномалию с мощным климатическим феноменом

Сменить пароль может быть недостаточно: новый вирус научился красть письма из почты Gmail

Сменить пароль может быть недостаточно: новый вирус научился красть письма из почты Gmail

НЛО над туристическим островом: какие загадочные данные хранились в архивах Пентагона

НЛО над туристическим островом: какие загадочные данные хранились в архивах Пентагона

Звуки салюта пугают вашего питомца: почему даже спокойная собака может сорваться с поводка во время фейерверка

Звуки салюта пугают вашего питомца: почему даже спокойная собака может сорваться с поводка во время фейерверка

Волшебная таблетка для похудения, но какой ценой: в чем проблема нового западного средства для регулирования аппетита

Волшебная таблетка для похудения, но какой ценой: в чем проблема нового западного средства для регулирования аппетита

Вместо колоноскопии — камера размером с таблетку: разработан новый способ обследовать кишечник

Вместо колоноскопии — камера размером с таблетку: разработан новый способ обследовать кишечник

Эль-Ниньо пугает жарой, но зимой он может спасти тысячи жизней: как климатический феномен снижает смертность

Эль-Ниньо пугает жарой, но зимой он может спасти тысячи жизней: как климатический феномен снижает смертность