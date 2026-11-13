Жара, пожары и наводнения меняют настроение подростков: почему молодое поколение на Западе переживает за будущее

Миллионы детей и подростков в западных странах испытывают тревогу из-за изменения климата, пишет BBC. По данным Британской научной ассоциации, симптомы, связанные с переживаниями об окружающей среде, есть почти у двух третей школьников средней школы.

Молодые люди рассказывают, что сильная жара, пожары, наводнения и постоянные тревожные новости заставляют их чувствовать бессилие и страх за будущее. Некоторые при этом считают, что именно от их поколения ждут действий, хотя возможностей влиять на ситуацию у них меньше.

Специалисты называют такое состояние климатической тревогой. Она может проявляться не только страхом, но и гневом, раздражением и чувством беспомощности.

Психологи советуют не обесценивать такие переживания. По их словам, детям важно понимать, что их чувства нормальны и что они не остаются с ними один на один.

Одним из способов снизить тревогу специалисты называют участие в небольших общественных и экологических проектах. Это может давать ощущение, что человек хотя бы частично влияет на ситуацию.

Эксперты также подчеркивают, что важно сохранять баланс между честным разговором о климатических рисках и заботой о психологическом состоянии детей.