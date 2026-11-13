КамАЗ с топливом застрял на скользком подъеме, люди тонут в снежной каше: последствия непогоды в Башкирии
В Уфе коммунальщики перешли на усиленный режим работы из-за снегопада 13 ноября
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Алексей Селиверстов]
В пятницу, 13 ноября, ноябрьский снег с дождем снова накрыл Башкирию, и первыми трудности ощутили водители за городом, сообщил mkset.ru.
По данным издания, утром возле села груженый КамАЗ с шестью тоннами топлива начал сползать на обледеневшем подъеме. На помощь прибыли спасатели и работники ДРСУ: вместе они вытащили большегруз из снежного плена и проводили до заправки. Никто не пострадал.
По информации издания, снегопад в Уфе, как и по всей республике, начался еще ночью и продолжился утром. Мокрый снег с дождем быстро превращался на дорогах в кашу, а из-за колебаний температуры покрытие становилось скользким. Пешеходам приходится внимательнее смотреть под ноги, а водителям — снижать скорость и держать дистанцию. Особенно опасно на загородных трассах, где дорожные службы не всегда успевают обработать покрытие вовремя.
В столице Башкирии коммунальщики работают в усиленном режиме: техника вышла на расчистку проезжей части, тротуаров и переходов. Водителям рекомендуют не выезжать на летней резине, соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров. Пешеходам стоит выбирать обувь с нескользящей подошвой и переходить дорогу только в установленных местах.
Ранее сообщалось, что в выходные в Подмосковье похолодает и станет скользко.