Почему людям кажется, что они покидают собственное тело? Ученые заглянули в мозг во время странных ощущений

Ощущение выхода за пределы собственного тела и другие необычные переживания могут возникать, когда мозг находится между сном и бодрствованием, пишет ScienceAlert со ссылкой на исследование в журнале Consciousness and Cognition. Ученые обнаружили у участников эксперимента особый рисунок активности мозга во время таких состояний.

В эксперименте участвовали 35 человек, знакомых с осознанными снами или медитацией. Их мозговую активность записывали с помощью ЭЭГ во время медитации, засыпания и сна.

Участников просили специальным движением глаз сообщать исследователям, когда они чувствовали что-то необычное. Затем ученые сопоставляли эти моменты с записями активности мозга.

Двадцать человек сообщили о 36 необычных ощущениях. Некоторые чувствовали падение, полет, вращение, прикосновения или паралич. В десяти случаях люди рассказывали, что будто находились вне собственного тела.

В такие моменты медленные мозговые волны ослабевали, а быстрые, характерные для бодрствования, усиливались. Особенно заметно это было в областях мозга, связанных с восприятием тела.

Авторы предполагают, что граница между сном и бодрствованием в такие моменты становится менее четкой. Однако исследование было небольшим и не доказывает существование реального «выхода из тела» — речь идет о субъективном ощущении, создаваемом мозгом.