Губернатор Подмосковья обсудил развитие спорта на Совете при Президенте РФ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на Совете при Президенте РФ обсудили развитие массового и профессионального спорта в стране. Об этом он написал в своем канале в мессенджере МАКС.

«Владимир Владимирович уделяет этому направлению особое внимание. Наша задача — чтобы спорт был доступен каждому жителю Подмосковья, независимо от возраста и места проживания», — подчеркнул он.

По словам губернатора, в регионе регулярно занимаются физкультурой и спортом 4,9 млн человек. Особое внимание стараются уделять детям и молодежи, чтобы заинтересовать их с ранних лет. В новом сезоне подмосковная Школьная лига уже объединила порядка 100 тыс. ребят, для многих это первые серьезные соревнования и возможность проявить себя.

Кроме того, реализуются спортивные проекты с участием прославленных чемпионов. Например, проводятся турниры Александра Овечкина, Игоря Акинфеева, Сергея Карякина, Яны Егорян, а также проект «Выходи во двор», где легенды спорта играют на одной площадке с жителями.

С 2021 года количество спортивных сооружений выросло на 29%, теперь их почти 15,5 тыс. Жителям доступны более 500 школьных стадионов во внеучебное время. На 334 спортивных объектах работает программа «Добрый час» — бесплатные занятия для льготных категорий жителей, в том числе детей из многодетных и малообеспеченных семей.

Спорт в Подмосковье помогают сделать доступнее и цифровые сервисы, 270 ФОКов оборудовали камерами с искусственным интеллектом, которые помогают отслеживать посещаемость. На портале «Спорт Подмосковья» можно записать ребенка в секцию, найти тренера рядом с домом, посмотреть расписание соревнований или выбрать маршрут для пробежки и велопрогулки, туда добавили разделы «Адаптивный спорт» и «Инструкторы».

Воробьев добавил, что внимание уделяют и участникам специальной военной операции. Так, вместе с Ассоциацией ветеранов СВО и фондом «Защитники Отечества» им помогают возвращаться к активной жизни через спорт, находить возможности для тренировок и восстановления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о завершении реконструкции спорткомплекса «Старт» в Реутове.