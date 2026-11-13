ООО «ТАИ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 24 ноября

Основание проведения торгов – поручения ТУ ФАУГИ в МО, постановления СПИ ГУФССП по МО. Организатор торгов (Продавец) – ООО «Торги арестованным имуществом», действует на основании ГК № 100095304124100017 от 19.08.2024 г. Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/. Дата начала приема заявок на участие в торгах – 13.11.2026 г. Дата окончания приема заявок – 20.11.2026 г. Дата, время проведения торгов – 24.11.2026 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр. Форма аукциона – открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 30,6 кв. м, к/н: 50:52:0000000:4506, адрес: МО, г. Жуковский, ул. Мичурина, д. 15, кв. 92. П.1404-ТАИ от 11.09.26. Собств.: Червинский О. В. Взыск: АО ТБанк. Цена: 2 788 729,64 р.

2. Кв-ра, общ. пл. 63 кв. м, к/н: 50:52:0010321:1289, адрес: МО, г. Жуковский, ул. Семашко, д. 8, к. 1, кв. 92. П.1396-ТАИ от 11.09.26. Собств.: Лизакова В. В., Лизакова Т. Б. Взыск: АО ТБанк. Цена: 6 170 330,88 р.

3. Кв-ра, общ. пл. 34,8 кв. м, к/н: 50:20:0000000:162323, адрес: МО, г. Одинцово, ул. Северная, д. 6, кв. 56. П.1472-ТАИ от 05.10.26. Собств.: Еськина Л. Ю. Взыск: ООО «Афанасьевский-7». Цена: 4 538 320,00 р.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 13.11.2026 г.

Дата окончания приема заявок – 20.11.2026 г.

Дата, время проведения торгов – 24.11.2026 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона – открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 83,8 кв. м, к/н: 50:20:0010336:22346, адрес: МО, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 40, кв. 68. П.1353-ТАИ от 27.08.26. Собств.: Сирадегян А. М. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 7 507 200,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://tai-torg.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://auction.msk.ru/, тел.: +7(995)916-82-82, e-mail: torgaim@bk.ru.