Подмосковная теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал Итогового турнира WTA

Подмосковная спортсменка Мирра Андреева (областной Центр олимпийских видов спорта) впервые в карьере вышла в полуфинал Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), в матче группового этапа 19-летняя спортсменка одержала победу над Ариной Соболенко из Белоруссии со счетом 6:4, 6:0. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В ведомстве уточнили, что в первом сете представительница региона уступала со счетом 1:4, однако, после совершила камбэк и выиграла 11 геймов подряд. Эта победа позволила спортсменке досрочно выйти в полуфинал с первого места в группе. Спортсменка стала первой россиянкой с 2016 года, которая добилась такого результата на Итоговом турнире WTA. Тогда до этой стадии дошла Светлана Кузнецова.

Итоговый турнир WTA – престижное соревнование, в котором принимают участие восемь сильнейших теннисисток мира по итогам сезона. В 2026 году турнир проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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