«Вы удивительный человек»: подписчики восхищаются путешествием Кузнецова

Житель Казани Никита Кузнецов добрался до Ташкента — с момента выхода из столицы Татарстана прошло 187 дней. Путешественник рассказал, что за его путешествием в соцсетях следят жители разных стран, сообщил inkazan.ru.

Путешественник отметил, что в некоторых городах он устраивает встречи с подписчиками. По словам Кузнецова, в Ташкенте он планирует провести неделю, чтобы отдохнуть перед дальнейшей дорогой — он направляется в столицу Афганистана Кабул.

В день, когда путешественник подошел к промежуточной точке своего пути, Ташкенту, он отмечал, как и прежде, что встречающиеся ему на пути люди относятся к нему по-доброму. Кто-то останавливается на дороге, чтобы передать путнику воду и шоколад. Был случай, когда за него закрыли счет в придорожном кафе. В самом Ташкенте с поиском гостиницы ему помогли люди из Татарского центра.

«Вы удивительный человек! Вы достигли своей цели! И это не про километры! Вы объединили людей разных стран одной общей идеей! Это прекрасно!!!» — написала путешественнику одна из подписчиков.

По данным издания, 29-летний Кузнецов начал путь во имя дружбы народов 9 мая 2026 года. Ранее он совершил пешее путешествие от Казани до Иерусалима. Сейчас мужчина идет по Азии, разрушая стереотипы о народах. Сначала он добрался до Казахстана, затем прошел Кыргызстан, совершив несколько горных переходов, и оказался в Узбекистане.

Ранее сообщалось, что китаец с женой-малазийкой доехали до Карелии на электромобиле.