«Вы удивительный человек»: подписчики восхищаются путешествием Кузнецова

Подписчики положительно оценили путешествие Никиты Кузнецова из Казани в Азию

Актуально

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Екатерина Сироштан]

Житель Казани Никита Кузнецов добрался до Ташкента — с момента выхода из столицы Татарстана прошло 187 дней. Путешественник рассказал, что за его путешествием в соцсетях следят жители разных стран, сообщил inkazan.ru.

Путешественник отметил, что в некоторых городах он устраивает встречи с подписчиками. По словам Кузнецова, в Ташкенте он планирует провести неделю, чтобы отдохнуть перед дальнейшей дорогой — он направляется в столицу Афганистана Кабул.

В день, когда путешественник подошел к промежуточной точке своего пути, Ташкенту, он отмечал, как и прежде, что встречающиеся ему на пути люди относятся к нему по-доброму. Кто-то останавливается на дороге, чтобы передать путнику воду и шоколад. Был случай, когда за него закрыли счет в придорожном кафе. В самом Ташкенте с поиском гостиницы ему помогли люди из Татарского центра.

«Вы удивительный человек! Вы достигли своей цели! И это не про километры! Вы объединили людей разных стран одной общей идеей! Это прекрасно!!!» — написала путешественнику одна из подписчиков.

По данным издания, 29-летний Кузнецов начал путь во имя дружбы народов 9 мая 2026 года. Ранее он совершил пешее путешествие от Казани до Иерусалима. Сейчас мужчина идет по Азии, разрушая стереотипы о народах. Сначала он добрался до Казахстана, затем прошел Кыргызстан, совершив несколько горных переходов, и оказался в Узбекистане.

Ранее сообщалось, что китаец с женой-малазийкой доехали до Карелии на электромобиле.

Актуально

Читайте также

Отдых в Таиланде станет дороже: россиянам придется платить новый сбор

Отдых в Таиланде станет дороже: россиянам придется платить новый сбор

Омск — Якутск на «Ниве»: блогер нашел любовь на 70-й день пути и передумал возвращаться

Омск — Якутск на «Ниве»: блогер нашел любовь на 70-й день пути и передумал возвращаться

«Бали умер!»: почему цифровые кочевники бегут с райского острова на Ломбок

«Бали умер!»: почему цифровые кочевники бегут с райского острова на Ломбок

Погромы на Елисейских полях и пустые отели: чем обернулись беспорядки для туризма Франции

Погромы на Елисейских полях и пустые отели: чем обернулись беспорядки для туризма Франции

Зимний отдых: россиян предупредили о росте цен на туры на 15% перед Новым годом

Зимний отдых: россиян предупредили о росте цен на туры на 15% перед Новым годом

Штраф ₽3,4 тыс.: эксперт призвал туристов регистрировать маршруты в МЧС

Штраф ₽3,4 тыс.: эксперт призвал туристов регистрировать маршруты в МЧС

Египетский авиаколлапс: Пассажиры рейса из Шарма добирались до Москвы на поезде

Туристы запустили новый опасный тренд с наушниками в Риме

Туристы запустили новый опасный тренд с наушниками в Риме

«Монастыринг» по-русски: почему ночёвки в обителях пока остаются экзотикой

«Монастыринг» по-русски: почему ночёвки в обителях пока остаются экзотикой

За культурой, а не за губами: почему туристки из Турции все чаще выбирают Россию

За культурой, а не за губами: почему туристки из Турции все чаще выбирают Россию

Экономия и хитрость: россиянам раскрыли, что проверить в смартфоне перед поездкой за границу

Экономия и хитрость: россиянам раскрыли, что проверить в смартфоне перед поездкой за границу

Тарантулы вместо сувениров: необычную контрабанду нашли в аэропорту Лимы

Тарантулы вместо сувениров: необычную контрабанду нашли в аэропорту Лимы