«Это бомба»: пауэрбанк в сумке юного скалолаза из Петербурга стал поводом для дела о теракте

19-летний спортсмен из Санкт-Петербурга, возвращавшийся с соревнований, стал фигурантом дела о ложном сообщении о теракте, сообщил kursdela.biz.

По информации издания, инцидент произошел 27 марта в аэропорту Перми: на досмотре юношу спросили, что лежит в сумке, и он в шутку ответил, что бомба. На самом деле в сумке находился пауэрбанк. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД России по УрФО.

Реакция последовала незамедлительно: сотрудники аэропорта запустили положенную процедуру, на место приехали полицейские, взрывотехники Росгвардии, кинологи и другие службы. Опасных предметов не обнаружили, претензий к пауэрбанку тоже не возникло, однако поступок молодого человека квалифицировали как заведомо ложное сообщение о теракте.

Следователю скалолаз объяснил свое поведение плохим настроением после провала на соревнованиях — о правовых последствиях такой шутки он не задумался. За подобное нарушение предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

Дело направлено в Пермский районный суд Пермского края. Судя по карточке на сайте суда, фигуранта зовут Кирилл Ермаков. По информации издания, в 2024 году и раньше он выступал за Челябинскую область, был воспитанником спортшколы города Коркино, а позже, вероятно, перебрался в Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что 25 рейсов европейских авиакомпаний получили угрозы взрыва за сутки.