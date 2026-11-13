Взлет Sollers и Belgee: названы самые быстрорастущие автобренды в Подмосковье

За первые десять месяцев 2026 года интерес покупателей к новым автомобилям в Московской области увеличился на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средняя цена предложения на платформе достигла ₽4,2 млн. Как выяснили аналитики сервиса «Авито Авто», наибольший годовой скачок спроса среди автомобильных марок продемонстрировал российский бренд Sollers, которым пользователи интересовались в 3,6 раза чаще. Следом в рейтинге динамики расположились белорусский Belgee (рост в 3,5 раза) и премиальный Voyah (в 3,2 раза), а замкнули пятерку самых быстрорастущих брендов JAECOO (+2,7 раза) и LADA (+81,4%). Среди конкретных моделей абсолютным лидером по темпам прироста интереса стал фургон Sollers SF1 (в 4,4 раза), опередивший кроссоверы Belgee X70 (в 4,2 раза), Voyah Free (в 2,3 раза), а также LADA Niva Legend и HAVAL H3, спрос на которые вырос в 2,2 раза; в топ-10 по динамике также вошли LADA Vesta (+90,8%), Geely Monjaro (+86,2%), LADA Granta (+55,1%), HAVAL Jolion (+48,8%) и LADA Largus (+20,3%), об этом сообщает издание REGIONS .

Абсолютные лидеры продаж и средние цены в Московском регионе

Несмотря на взрывной рост интереса к новинкам коммерческого и премиального сегментов, в рейтинге общей популярности по объему спроса в Подмосковье лидируют проверенные бюджетные и массовые модели. Первую тройку формируют LADA Granta со средней стоимостью ₽1,1 млн, внедорожник LADA Niva Legend за ₽1,2 млн и компактный кроссовер HAVAL Jolion, оцениваемый в среднем в ₽2,6 млн. В пятерку самых востребованных машин региона также вошли флагманский кроссовер Geely Monjaro (₽4,9 млн) и TENET T7 (₽3 млн). Следующие строчки в десятке заняли LADA Largus (₽1,7 млн), LADA Vesta (₽1,8 млн) и LADA Niva Travel (₽1,6 млн), а замкнули список популярнейших моделей Sollers SF1 со средним ценником ₽2,2 млн и HAVAL M6 за ₽2,3 млн.

Общероссийский подъем авторынка в октябре 2026 года

По словам руководителя продаж направления «Новые автомобили» в «Авито» Артема Хомутинникова, положительная динамика спроса фиксируется не только в столичном регионе, но и по всей России. В частности, в октябре 2026 года интерес покупателей к новым машинам вырос на 7,2% по отношению к сентябрю и на 16,1% в годовом сопоставлении с октябрем 2025 года. Эксперт подчеркнул, что структура потребительских предпочтений остается сбалансированной: россияне активно приобретают как компактные городские модели для ежедневных маршрутов, так и вместительные семейные кроссоверы и внедорожники для дальних путешествий.