Опухоли уменьшились у 60% пациентов: новый метод лечения рака поджелудочной дал обнадеживающий результат
Forbes: дараксонасиб с химиотерапией помог 90% пациентов с раком поджелудочной
Фото: [Медиасток.рф]
Новая комбинация лекарств показала обнадеживающие результаты при метастатическом раке поджелудочной железы, пишет Forbes. В небольшом исследовании опухоли уменьшились или исчезли у 60,7% пациентов, а у 90,2% удалось как минимум остановить их рост.
В испытании первой и второй фазы участвовал 61 человек. Пациенты получали препарат дараксонасиб вместе с химиотерапией гемцитабином и наб-паклитакселом.
У 8,2% участников опухоли перестали обнаруживаться на снимках. В среднем болезнь не прогрессировала 12,8 месяца, что исследователи назвали особенно обнадеживающим результатом для этого тяжелого вида рака.
Дараксонасиб блокирует белки семейства RAS, нарушения в которых встречаются более чем у 90% опухолей поджелудочной железы. Сам препарат уже получил одобрение FDA для некоторых пациентов с метастатическим раком, однако новая комбинация с химиотерапией пока остается экспериментальной.
Рак поджелудочной часто обнаруживают уже после распространения в другие органы, поэтому лечить его особенно сложно.
Несмотря на хорошие первые результаты, говорить о новом стандарте лечения пока рано. Необходимы более крупные исследования, которые подтвердят эффективность и безопасность такой схемы.