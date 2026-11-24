Новая комбинация лекарств показала обнадеживающие результаты при метастатическом раке поджелудочной железы, пишет Forbes. В небольшом исследовании опухоли уменьшились или исчезли у 60,7% пациентов, а у 90,2% удалось как минимум остановить их рост.

В испытании первой и второй фазы участвовал 61 человек. Пациенты получали препарат дараксонасиб вместе с химиотерапией гемцитабином и наб-паклитакселом.

У 8,2% участников опухоли перестали обнаруживаться на снимках. В среднем болезнь не прогрессировала 12,8 месяца, что исследователи назвали особенно обнадеживающим результатом для этого тяжелого вида рака.

Дараксонасиб блокирует белки семейства RAS, нарушения в которых встречаются более чем у 90% опухолей поджелудочной железы. Сам препарат уже получил одобрение FDA для некоторых пациентов с метастатическим раком, однако новая комбинация с химиотерапией пока остается экспериментальной.

Рак поджелудочной часто обнаруживают уже после распространения в другие органы, поэтому лечить его особенно сложно.

Несмотря на хорошие первые результаты, говорить о новом стандарте лечения пока рано. Необходимы более крупные исследования, которые подтвердят эффективность и безопасность такой схемы.