В городском округе Балашиха, в микрорайоне Керамик на улице Заводской, вблизи дома № 11, ликвидируют заброшенное здание бывшего детского сада. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Рядом с предприятием возник рабочий поселок из двух- и трехэтажных жилых домов, который и образовал будущий микрорайон. В разные годы здесь появились библиотека, Дом культуры и музыкальная школа. В 1977 году, в период активного расширения жилого фонда, открылся детский сад. Для детей работников комбината построили одноэтажное кирпичное здание площадью более 500 кв. м.

С течением времени здание выработало свой ресурс, его вывели из эксплуатации. Дошкольное учреждение реорганизовали, присоединив к другой образовательной организации. В дальнейшем строение долгое время пустовало и начало разрушаться. Обследование выявило критический физический и моральный износ, а также невозможность его восстановления. Теперь аварийное здание демонтируют. Работы планируется завершить до конца 2026 года.

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