В Подмосковье состоялось торжественное закрытие поискового сезона «Вахта Памяти — 2026», мероприятие объединило поисковые отряды, представителей общественных организаций и молодежных объединений Подмосковья. Местом проведения стал Центр военно-исторической реконструкции «Гарнизон-А» в деревне Кузнецы в Павлово-Посадском округе, сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Более 300 экспедиций провели наши отряды на местах сражений Великой Отечественной войны, не менее 100 из них — в Московской области. На территории региона обнаружили и захоронили с отданием всех воинских почестей останки 54 солдат, погибших при обороне Москвы. Имена пятерых из них удалось установить. За этой цифрой — возвращенные имена и судьбы, которые ждали своих родных десятилетиями. Благодарю каждого поисковика за верность этому делу и за то, что память о защитниках Отечества живет и передается молодежи», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Центр «Гарнизон-А» — это круглогодично действующая историческая, спортивная и музейная площадка, где проходят программы по военно-патриотическому воспитанию и культурно-образовательные проекты. Там во время Великой Отечественной войны базировался 199-й стрелковый полк войск НКВД СССР по охране железнодорожных сооружений и особо важных предприятий промышленности.

В мероприятии приняли участие почетные гости: заместитель директора Департамента Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов, депутат Государственной Думы Вячеслав Фомичев, командир войсковой части, полковник Михаил Жучков, депутат Московской областной Думы Ольга Попова и другие. В рамках него за активный поиск и установление судеб пропавших без вести бойцов и командиров Красной армии командира поискового отряда «Гиацинт»из Подолська Дениса Алимова наградили знаком отличия «За верность поиску» III степени Министерства информации и молодежной политики Московской области.

В ходе мероприятия поисковики передали семьям без вести воинов архивные документы, рассказывающие о боевом пути их близких. Эта работа ведется в рамках федерального проекта «Судьба солдата».

На данный момент поисковое движение области — это 113 поисковых отрядов и 12 крупных объединений, среди которых региональные отделения ДОСААФ России, Российского военно-исторического общества и Союз поисковых отрядов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.