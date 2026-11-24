Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

В связи с приближением циклона, который принесет первые серьезные снегопады (в отдельных районах Подмосковья ожидается до 15 см осадков), спецтехника региональных операторов по обращению с ТКО переведена в режим повышенной готовности. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Для бесперебойного вывоза отходов задействованы мусоровозы, бункеровозы и ломовозы. Первые рейсы начинаются в 5–6 утра, чтобы к семи часам машины были на маршруте. График работы экипажей увеличен на два–три часа. За смену каждой машине необходимо вывезти от 40 до 70 площадок.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко отмечал, что на сегодня автопарк возчика включает в себя свыше 1 тыс. единиц спецтехники. Ежедневно на линию выходит порядка 600 единиц спецтранспорта.

Центр содержания территорий в ежедневном режиме осуществляет мониторинг работы по вывозу отходов на всех территориях Московской области.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.