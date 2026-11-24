Компания «Импресс Флексиблз» построит в Домодедове производственный комплекс по выпуску гибкой упаковки из полимерных материалов и пластмасс, для реализации проекта инвестору предоставили земельный участок без проведения торгов в рамках региональной программы поддержки, предусмотренной постановлением правительства Московской области № 272. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Компании предоставили земельный участок без проведения торгов. Благодаря этому механизму в Домодедове появится новое производство гибкой упаковки. Объем инвестиций в проект составит 850 млн рублей, будет создано свыше 50 рабочих мест. Планируемая мощность предприятия — от 2,5 тыс. тонн продукции в год», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Площадь участка составляет 5,9 га. Проект предусматривает строительство одноэтажного производственно-складского комплекса площадью 10 тыс. кв. м. В его состав войдут производственный корпус, склады сырья и готовой продукции, технические и вспомогательные помещения.

Реализация проекта рассчитана на период с 2027 по 2036 год. При условии выполнения инвестиционных обязательств компания сможет выкупить предоставленный участок за 15% его кадастровой стоимости. Подобрать площадку для реализации инвестиционного проекта в Московской области можно на созданной в рамках регионального инвестиционного стандарта инвесткарте региона.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

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