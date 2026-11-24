Призер Олимпийских игр российская биатлонистка Кристина Резцова в интервью Sport24 рассказала о своем опыте участия в реалити-шоу.

Спортсменка приняла приглашение на шоу «Титаны» со второго раза, понимая, что предстоящий сезон должен быть менее напряженным, и пропуск полутора месяца тренировок не будет критичным.

Резцова рассказала, что съемки оказались непростой работой. Зато «Титаны» позволили ей понять, что она круче, чем сама себе представляла.

Биатлонистка не исключила участия в телевизионных в шоу в будущем. Она призналась, что с детства обожает «Форт Боярд», а нынешний ведущий шоу Александр Петров — ее любимый актер.

«Еще могу спокойно вписаться в какое-нибудь выживалити. Голодать или есть червяков — для меня не проблема», — сказала Резцова.

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