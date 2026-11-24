80-летний режиссер Владимир Бортко впервые за долгое время появился на публике, передает Super. Он посетил премьеру сериала «Сталин», которая прошла в московском кинотеатре «Художественный».

Несмотря на трудности с передвижением, постановщик приехал на мероприятие, общался с актерами и гостями показа.

Появление Бортко привлекло внимание публики, поскольку режиссер долгое время не участвовал в светских мероприятиях и практически не появлялся на публике. Его возвращение к работе в кино также стало заметным событием: новый проект вышел после почти десятилетнего перерыва.

Примечательно, что сценарий сериала «Сталин» был написан примерно десять лет назад. Однако воплотить задумку в жизнь удалось только сейчас.

Бортко хорошо знаком российской аудитории по известным фильмам и сериалам. Среди его наиболее популярных работ — «Собачье сердце», «Мастер и Маргарита», «Бандитский Петербург» и «Тарас Бульба».

Ранее сообщалось, что народная артистка СССР Алиса Фрейндлих впервые за долгое время вышла в свет для получения Евразийской кинопремии.