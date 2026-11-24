50-летнего известного российского адвоката Сергея Жорина экстренно прооперировали в Италии, сообщил ТАСС. Юриста доставили в травматологическое отделение больницы, расположенной в регионе Фриули-Венеция-Джулия. Его жизни сейчас ничего не угрожает.

Как сообщил собеседник издания, после операции Жорин останется в медицинском учреждении до конца недели. Врачи продолжат наблюдать за его состоянием.

Накануне источник в медицинских кругах сообщал, что юрист находился без сознания и нуждался в срочном хирургическом вмешательстве.

Жорин — известный российский адвокат, который представляет интересы многих артистов и других публичных персон. В частности, он занимается защитой интересов рэпера Джигана (Дениса Устименко-Вайнштейна).

Ранее стало известно, что рэпер T-Killah потратил ₽200 тысяч на лечение после травмы ключицы и нерва на шоу «Титаны».