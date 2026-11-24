Не существует точного количества языков, после которого человека официально можно назвать полиглотом, пишет The Conversation. По словам лингвиста Карен Столлзноу, гораздо важнее не число языков, а то, насколько хорошо человек способен ими пользоваться.

Свободное владение языком тоже нельзя оценить одним показателем. Человек может отлично понимать речь, но плохо говорить, свободно общаться, но испытывать трудности с чтением или письмом.

История знает людей, заявлявших о владении десятками языков. Например, ливанец Зиад Фаза утверждал, что знает 59 языков, однако во время телевизионной проверки в 1997 году не смог ответить на несколько простых вопросов на разных языках.

Другой пример — британец Кристофер Тейлор. Исследователи установили, что он действительно мог читать, писать, переводить и разговаривать на 15–20 языках, хотя уровень владения ими различался.

Ученые подчеркивают, что знание языка — это не только словарный запас и грамматика. Важно уметь поддерживать разговор, понимать культурные отсылки и быстро реагировать на собеседника.

Поэтому заявления вроде «я знаю 50 языков» без уточнения уровня владения мало что говорят о реальных способностях человека.