Алек Болдуин заявил, что по-прежнему сомневается в официальной версии убийства президента США Джона Кеннеди и считает возможной причастность представителей американской власти, пишет Daily Mail. «Что-то в этом всегда казалось мне подозрительным», — сказал 68-летний актер в видео к 63-й годовщине убийства.

Болдуин утверждает, что интересуется этой темой с молодости. По его словам, некоторые обстоятельства задержания Ли Харви Освальда и последующих событий заставили его поверить в существование заговора.

Актер также заявил, что его шоу Up Late with Alec Baldwin на телеканале MSNBC якобы закрыли после подготовки двухчасового выпуска об альтернативных версиях убийства Кеннеди.

Однако опубликованные в 2013 году сообщения связывали закрытие программы прежде всего со скандалом вокруг самого Болдуина, его временным отстранением и низкими рейтингами.

Комиссия Уоррена в 1964 году пришла к выводу, что Освальд действовал один. Позднее комитет Палаты представителей допустил вероятность заговора, но не обнаружил доказательств участия ЦРУ, ФБР или Секретной службы.

Поэтому заявление Болдуина о причастности правительства остается его личной версией, а не установленным фактом.