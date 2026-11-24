«Что-то здесь не сходится»: актер Алек Болдуин заявил, что Кеннеди мог быть убит собственным правительством
Daily Mail: Алек Болдуин заявил, что Кеннеди убило собственное правительство
Фото: [соцсети]
Алек Болдуин заявил, что по-прежнему сомневается в официальной версии убийства президента США Джона Кеннеди и считает возможной причастность представителей американской власти, пишет Daily Mail. «Что-то в этом всегда казалось мне подозрительным», — сказал 68-летний актер в видео к 63-й годовщине убийства.
Болдуин утверждает, что интересуется этой темой с молодости. По его словам, некоторые обстоятельства задержания Ли Харви Освальда и последующих событий заставили его поверить в существование заговора.
Актер также заявил, что его шоу Up Late with Alec Baldwin на телеканале MSNBC якобы закрыли после подготовки двухчасового выпуска об альтернативных версиях убийства Кеннеди.
Однако опубликованные в 2013 году сообщения связывали закрытие программы прежде всего со скандалом вокруг самого Болдуина, его временным отстранением и низкими рейтингами.
Комиссия Уоррена в 1964 году пришла к выводу, что Освальд действовал один. Позднее комитет Палаты представителей допустил вероятность заговора, но не обнаружил доказательств участия ЦРУ, ФБР или Секретной службы.
Поэтому заявление Болдуина о причастности правительства остается его личной версией, а не установленным фактом.