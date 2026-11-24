Фигуристка Камила Валиева почти наверняка пропустит чемпионат России, который пройдет в Челябинске с 17 по 20 декабря. Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

По его данным, спортсменка до сих пор не приступила к полноценным тренировкам после травмы и за оставшееся до начала соревнований время не успеет восстановиться.

Камила Валиева возобновила карьеру после отбытия четырехлетней дисквалификации за допинг. Фигуристка вернулась в группу Этери Тутберидзе.

Ранее фигуристка Александра Игнатова (Трусова) показала, что она восстановила четверной флип. В нынешнем сезоне у «королевы квадов» в произвольной программе был только один четверной прыжок — лутц.