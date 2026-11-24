Раменская городская прокуратура проконтролирует расследование уголовного дела по факту убийства местного жителя, которое произошло ночью в пятницу, 20 ноября, возле продуктового магазина, расположенного в поселке Ильинский. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Согласно предварительным данным, 34-летний местный житель встретил своего приятеля. В ходе общения между мужчинами произошла ссора, в результате которой злоумышленник нанес оппоненту удар ножом. После этого с целью быстрой транспортировки в медицинское учреждение он поместил пострадавшего на заднее сиденье своего автомобиля, однако, от полученных телесных повреждений тот скончался до оказания медицинской помощи.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), обвиняемый заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за 10 месяцев зарегистрировали более 51 тыс. преступлений.