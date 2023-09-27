Цены на уран обновили максимум последних лет

Цены за уран увеличились до $70 за фунт, сообщает Trading Economics.

Так дорого уран не стоил с 2011 года. Тогда он доходил до $73 за фунт, но после аварии на АЭС «Фукусима» на долгое время упал вниз.

Издание называет несколько причин, которые вызвали рост цены на уран. Атомная энергетика вновь становится привлекательной из-за волатильности цен на топливо, страны Запада выбирают курс на декарбонизацию своей экономики.

При этом на урановом рынке существуют опасения по поводу надежности поставок. Ранее канадская Cameco сообщила о сокращении производства урана, а французская Orano лишилась источника сырья из-за переворота в Нигере. Также сообщалось об остановке экспорта урана из России в США из-за отсутствия страхового покрытия.

Санкции в отношении российского урана отсутствуют, но напряженная геополитическая обстановка может изменить цепочки поставок, предупреждает Trading Economics.