Набиуллина встала на защиту зумеров и развеяла главный страх работодателей

Глава Банка России Эльвира Набиуллина вступилась за зумеров, развеяв миф о том, что их любовь к удаленке и четырехдневке подрывает экономику — по ее словам, дело не в часах, а в эффективности, и молодое поколение здесь только выигрывает. Об этом сообщает РИА Новости.

На пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ журналисты спросили Набиуллину, не угрожает ли рынку труда предпочтение зумерами гибкого графика и удаленного формата. Глава регулятора ответила категорично: нет, не угрожает. Тенденция к сокращению рабочей недели сформировалась давно, и она возможна при кратном росте производительности труда. Дело не в количестве отработанных часов, а в их качестве, подчеркнула она.

Набиуллина напомнила, что сегодня люди работают гораздо меньше, чем век или два назад, но в разы эффективнее. И у молодого поколения в этом вопросе может быть преимущество. Зумеры выросли в технологической среде, для них она естественна, и это делает их исключительно ценными кадрами. В Банке России, по словам главы ЦБ, тоже есть сотрудники такого возраста, и ведомство ими очень дорожит.

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