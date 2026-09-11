Жителей Подмосковья начали обманывать по хитрой схеме с ремонтом ванн

В Павловском Посаде нашли новую жертву старой уловки, предупреждает REGIONS . Наклейки на дверях подъездов, сулящие «быстро, качественно и недорого» обновление старой ванны, давно мозолят глаза горожанам. Но привлекательная цифра на бумажке нередко оборачивается пустым кошельком и разбитым корытом. Именно так и вышло у местных жителей, решивших привести сантехнику в порядок по объявлению у собственного дома.

Сценарий знаком многим: по телефону мастер озвучил одну сумму, а когда работа закипела, стоимость неожиданно подскочила в несколько раз. Дальше — еще хуже. Новое покрытие не застыло ни через три дня, ни через неделю.

«В итоге горе-эмаль просто сходит пластами и легко счищается обычным шпателем. Попытки связаться с „умельцем“ оказались бесполезными — наш номер телефона мастер занес в черный список», — написали пострадавшие в соцсетях.

Свою оценку ситуации дал юрист и эксперт по защите прав потребителей Михаил Сергеев. По его мнению, объявления на подъездах — излюбленный прием недобросовестных частников и фирм-однодневок. Роковой промах заказчиков в том, что они соглашаются на работы без письменного договора и официальной сметы. Качественная реставрация жидким акрилом или эмалью держится на строгой технологии подготовки поверхности и выверенном времени сушки. Чтобы не угодить в ловушку, эксперт советует не расставаться с деньгами до полной проверки результата и всегда брать у мастера договор с реквизитами, точной итоговой суммой и гарантийным сроком. Если исполнитель пропадает, сбрасывает звонки и испортил имущество, путь один — заявление в полицию и Роспотребнадзор.

Сергеев призвал горожан не терять бдительность, не доверять посулам на расклеенных бумажках и отдавать ремонт сантехники только проверенным компаниям с договором и живыми отзывами. А если мошенники все же взяли верх, звонить по номеру Системы-112.