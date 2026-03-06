В «Единой России» в Подмосковье рассказали об итогах работы в сфере промышленности

На заводе «Метровагонмаш» в Мытищах состоялся экспертный круглый стол «Промышленность Подмосковья. Есть результат!». В ходе него партия «Единая Россия» подвела итоги выполнения народной программы в Подмосковье за пять лет.

Секретарь подмосковного отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что благодаря народной программе партии были определены четкие подходы и планы развития промышленности.

«Главный итог – все стратегические отрасли региона в течение пяти лет продолжают уверенный рост. В лидерах – обрабатывающее производство, машиностроение, фармацевтика. По объему экономики и промышленному производству мы входим в топ-3 вместе с Москвой и Санкт-Петербургом», – сказал он.

Он напомнил, что «промышленный» блок народной программы включает в себя все важные направления: импортозамещение, решение кадрового вопроса, создание условий для инвесторов. За пять лет в регионе было создано более 400 тыс. рабочих мест.

Зампред подмосковного правительства – глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева отметила, что результаты в развитии промышленности подтверждают статистические данные.

«За последние пять лет доходы бюджета Московской области выросли с 927 млрд до 1,6 трлн рублей. Объем промышленного производства увеличился в 1,7 раза и достиг 7,6 трлн рублей», — рассказала она.

Работа по указанным направлениям продолжится. Партия готовится к следующему этапу – формированию новой пятилетней народной программы, в основу которой, как и прежде, лягут предложения экспертов и наказы жителей.

Несколько инициатив в части промышленности озвучили на круглом столе. Так, директор по экономике и финансам компании «МедТеко» Людмила Денисова предложила создавать в регионах технопарки для малых технологических компаний. В Мининвесте Подмосковья пообещали взять предложение в работу.