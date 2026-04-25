Уже не скрывает живот: Ксения Шойгу заявила о беременности

Ксения Шойгу, дочь бывшего министра обороны России Сергея Шойгу, сейчас находится в приятном ожидании — на пятом месяце беременности, сообщает Woman.ru. О радостной новости она сообщила в своем личном блоге, опубликовав фотографию с округлившимся животом.

Поклонники и подписчики тут же засыпали ее поздравлениями, однако на вопрос «Кто отец?» Ксения отвечать не спешит — имя избранника она держит в секрете, предпочитая не афишировать личную жизнь.

Несмотря на интересное положение, Ксения не собирается отказываться от своих спортивных планов. Она призналась, что хочет родить в 2026 году, а после родов быстро восстановиться и уже осенью выйти на старты. Поэтому уже сейчас она продолжает тренироваться, совмещая подготовку к соревнованиям с работой и ожиданием малыша.

Напомним, в феврале Шойгу возглавила фонд развития инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева», и беременность, судя по всему, не мешает ей выполнять свои обязанности.

Это второй ребенок для Ксении. В 2021 году она родила дочь в отношениях с блогером Алексеем Столяровым. Их роман продлился около четырех лет, но затем пара рассталась.

