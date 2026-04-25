Живые памятники героям: в Подольске у детского реабилитационного центра заложили «Сад памяти»

В Подольске прошла трогательная и символичная акция «Сад памяти», приуроченная к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Этот проект уже стал доброй традицией, которая объединяет миллионы людей не только в России, но и за рубежом. Каждую весну участники высаживают деревья как живые памятники защитникам Отечества. Каждый саженец — знак благодарности тем, кто отдал жизнь за свободу будущих поколений.

Особую значимость мероприятию придало место его проведения. Акцию организовали на территории Федерального детского реабилитационного центра «Кораблик», который входит в структуру Российской детской клинической больницы (РДКБ) Министерства здравоохранения России. Это учреждение, где ежедневно помогают детям, поддерживают их, восстанавливают и возвращают к полноценной жизни.

Именно ради счастливого детства, ради возможности расти, учиться и мечтать наши деды и прадеды прошли через тяжелые испытания. Посаженные сегодня деревья станут для маленьких пациентов наглядным символом той жизни, которую мы обязаны беречь и защищать.

В этом году акция проходит под знаком Года единства народов России. В стране живут представители множества национальностей и культур. Но во все времена, особенно в военные годы, людей объединяло главное — любовь к Родине и готовность встать на ее защиту. Так было в 1945-м, когда плечом к плечу сражались люди разных национальностей, и так остается сегодня.

Участники акции выразили благодарность каждому, кто присоединился к посадке. Вклад волонтеров, медиков, местных жителей и представителей администрации в сохранение исторической памяти, экологическое будущее и воспитание уважения к истории неоценим.

