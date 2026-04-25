Красная книга не прощает: за сбор редких грибов можно получить реальный тюремный срок

С наступлением грибного сезона многие любители тихой охоты отправляются в лес, однако далеко не все знают, что собирать грибы можно не везде. На землях лесного фонда это разрешено — там действуют общие правила, в основном связанные с соблюдением пожарной безопасности и бережным отношением к природе.

В комментарии ТАСС юрисконсульт Роскачества Игорь Поздняков отметил, что на особо охраняемых природных территориях, к которым относятся заповедники, национальные парки и заказники со строгим режимом охраны, сбор грибов категорически запрещен. По его словам, нарушителям грозит административный штраф в размере от 3 до 4 тыс. рублей.

Отдельная и гораздо более серьезная ответственность предусмотрена за сбор грибов, которые занесены в Красную книгу России или региональные Красные книги. Даже один такой гриб в корзинке может стать причиной крупного штрафа. Минимальное наказание — административный штраф от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей.

При этом, если специалисты докажут, что гражданин собирал редкие грибы умышленно, зная об их статусе, то дело перейдет в уголовную плоскость. Тогда максимальное наказание достигает четырех лет лишения свободы плюс штраф до 1 млн рублей.

Юрист предупреждает: риск ошибиться особенно высок весной. В это время многие съедобные грибы имеют ядовитых двойников. Но также весной появляются и редкие, охраняемые виды, которые неопытный грибник может принять за обычные. Например, некоторые виды спарассиса или ежовика коралловидного внешне напоминают трутовики, но за их сбор можно получить реальный срок.

