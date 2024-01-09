В Главгосстройнадзоре Подмосковья подвели итоги 2023 года. Как отметили в ведомстве, прошлый год стал годом восстановления прав обманутых дольщиков.

По итогам 2023 года в Подмосковье под надзором ведомства было завершено строительство трех с половиной сотен долевых объектов, было выдано 667 заключений о соответствии требованиям проектной документации.

Также специалисты ведомства за год проверили почти 6,4 миллиона квадратных метров жилплощади в многоквартирных домах, а также 34 детсада и столько же школ, 15 медучреждений, 30 транспортных объектов, 68 складских помещений, 47 цехов и заводов.

За год в регионе было выявлено почти 4,4 тысячи нарушений градостроительного законодательства и проектной документации. Кроме того, было выдано более 1,3 тысячи разрешений на строительство и 830 разрешений на ввод в эксплуатацию.