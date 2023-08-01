В Грузии рассказали о возможных потерях в случае запрета на въезд российским туристам

Если российские туристы не будут приезжать в Грузию, страна потеряет около миллиарда долларов, заявил глава партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

При этом, по его словам, вся экономика Грузии составляет $30 млрд. В случае отказа принимать российских туристов рабочих мест могут лишиться 20-30 тысяч человек.

Кобахидзе прокомментировал ситуацию с круизным лайнером Astoria Grande с российскими туристами на борту, когда в Батуми россиян встречали акциями протеста. Он назвал это спланированной провокацией оппозиции.

По данным Национальной администрации туризма, россияне занимают второе место по числу посещений Грузии. За первые полгода страна заработала на международном туризме $1,8 млрд.