Названы витамины, которые снижают риск рака кишечника

Ученые выяснили, что высокое потребление витаминов A, B6, D и E связано со снижением риска колоректального рака на 19–26%, а также с меньшей смертностью от этого заболевания, причем витамин B12 значимого эффекта не показал. Об этом сообщает Frontiers in Nutrition (FN).

Исследователи проанализировали данные более 100 тыс. участников из крупного американского исследования PLCO, учитывая как поступление витаминов с пищей, так и из добавок. За почти девять лет наблюдения рак кишечника диагностировали у 1085 человек. Те, кто потреблял больше витамина А, болели реже на 25% витамина B6 — на 26%, витамина D — на 23%, а витамина E — на 19% по сравнению с теми, у кого потребление было ниже. При этом за 15 лет наблюдения смертность от колоректального рака оказалась ниже у участников с высоким уровнем витаминов А, B6 и С — связь с витамином B12 не выявили ни по заболеваемости, ни по смертности.

Авторы подчеркивают, что результаты носят наблюдательный характер и не доказывают, что именно прием витаминов предотвращает рак. Однако они указывают на возможность использования витаминов как одного из изменяемых факторов профилактики.



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