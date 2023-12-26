В Министерстве экономики и финансов Подмосковья рассказали об исполнении бюджета на 1 декабря

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Домодедово ]

В Минэкономики и финансов Подмосковья сообщили об исполнении бюджета на первое декабря 2023 года. В консолидированный бюджет региона поступило 1 093 миллиарда рублей, что составляет около 96% от плана.

Поступления по налогу на доходы физических лиц составили 353 миллиарда рублей, по налогу на прибыль организаций — 323 миллиарда рублей, по специальным налоговым режимам — восемьдесят один миллиард рублей, по налогу на имущество организаций — пятьдесят три миллиарда рублей.

Объем неналоговых доходов составил пятьдесят девять миллиардов рублей.

Расходы консолидированного бюджета составили 979 миллиардов рублей. На реализацию девятнадцати госпрограмм с января по ноябрь направили 772 миллиарда рублей.

Непрограммные расходы бюджета составили девять миллиардов рублей.