В Министерстве экономики и финансов Подмосковья рассказали об исполнении бюджета на 1 декабря
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Домодедово]
В Минэкономики и финансов Подмосковья сообщили об исполнении бюджета на первое декабря 2023 года. В консолидированный бюджет региона поступило 1 093 миллиарда рублей, что составляет около 96% от плана.
Поступления по налогу на доходы физических лиц составили 353 миллиарда рублей, по налогу на прибыль организаций — 323 миллиарда рублей, по специальным налоговым режимам — восемьдесят один миллиард рублей, по налогу на имущество организаций — пятьдесят три миллиарда рублей.
Объем неналоговых доходов составил пятьдесят девять миллиардов рублей.
Расходы консолидированного бюджета составили 979 миллиардов рублей. На реализацию девятнадцати госпрограмм с января по ноябрь направили 772 миллиарда рублей.
Непрограммные расходы бюджета составили девять миллиардов рублей.