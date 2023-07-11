В Подмосковье снизилось число нарушений при закупках

Как сообщила пресс-служба ведомства, по сравнению с 2018 годом число выявленных нарушений в среднем на одну проверенную закупку снизилось почти в семь с половиной раз.

В Главном контрольном управлении Московской области отметили, что проверка была плановой. Снижение числа нарушений произошло благодаря внедрению в закупочный процесс информационных технологий, в том числе системы «Умный контракт».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что цифровизация приводит к росту экономических показателей.