В Раде считают, что в следующем году Украина не получит ни одного гранта от США

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко написал в соцсетях, что в следующем году Украина, вероятно, не сможет рассчитывать на безвозмездную финансовую помощь от США.

По его мнению, США будут выделять Украине деньги только на кредитных условиях.

В 2023 году, по данным украинского Минфина, зарубежная помощь стране составила $37,4 млрд, из которых $10,9 млрд – американские гранты.

Депутат считает, что в следующем году Штаты переключатся на «внутренний трек» накануне выборов и будут акцентировать внимание на животрепещущих проблемах своих избирателей.