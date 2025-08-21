В Шатуре построят фабрику по производству шоколада и глазурей

Реализация инвестиционного проекта на территории муниципалитета началась в феврале 2024 года. На сегодняшний день на производственной базе обеспечены все необходимые коммуникации: подведены электроснабжение, газ, водопровод и канализация, функционирует собственная котельная. В настоящее время ведутся работы по внутренней отделке зданий. Завоз оборудования запланирован на октябрь, после чего начнется производственный процесс.

Глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий, его заместитель Анна Глухова и уполномоченный по инвестициям посетили строящийся объект – фабрику по выпуску шоколадной продукции и кондитерских глазурей. В ходе встречи были рассмотрены варианты поддержки бизнеса, действующие в Московской области, которые потенциально могут быть применимы к новому производству.