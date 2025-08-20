В Шатуре стартовала уборка урожая зерновых и картофеля
Фото: [Пресс-служба администрации муниципального округа Шатура]
В муниципальном округе Шатура развернулась масштабная уборка урожая.
Только за первые десять дней августа фермеры собрали 3389 тонн озимой пшеницы.
В текущем году аграриям округа предстоит собрать урожай зерновых, зернобобовых и масличных культур с площади 2485 гектаров, а также семенного картофеля – с 240 гектаров.
Полная обеспеченность сельскохозяйственной техникой – 100% – гарантирует проведение полевых работ согласно графику.
Одновременно ведется заготовка кормов для нужд животноводства: уже собрано 2941 тонна кормов грубого помола.
По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, для поддержки растениеводческих отраслей в Подмосковье выделено 2,4 миллиарда рублей из федерального и регионального бюджетов.