В Шатуре стартовала уборка урожая зерновых и картофеля

Только за первые десять дней августа фермеры собрали 3389 тонн озимой пшеницы.

В текущем году аграриям округа предстоит собрать урожай зерновых, зернобобовых и масличных культур с площади 2485 гектаров, а также семенного картофеля – с 240 гектаров.

Полная обеспеченность сельскохозяйственной техникой – 100% – гарантирует проведение полевых работ согласно графику.

Одновременно ведется заготовка кормов для нужд животноводства: уже собрано 2941 тонна кормов грубого помола.

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, для поддержки растениеводческих отраслей в Подмосковье выделено 2,4 миллиарда рублей из федерального и регионального бюджетов.