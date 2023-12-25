В следующем году Россия беспошлинно ввезет 140 тысяч тонн мяса кур

Правительство России установило квоты на беспошлинный ввоз мяса на 2024 год.

Планируется ввезти 140 тысяч тонн мяса птицы и 100 тысяч тонн говядины. В настоящее время импорт такой продукции облагается пошлиной в размере 80% от таможенной стоимости.

Ввезенное на беспошлинной основе мясо предназначено для производства готовой продукции, в частности, детского питания.

Минсельхоз будет оформлять документы, необходимые для беспошлинного ввоза мяса. Также на сайте министерства будут публиковаться данные об остатках квот. Параллельно будут предприняты меры для наращивания объемов собственного производства курятины.