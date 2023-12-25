В текущем году Грузия на треть увеличила поставки сжиженного природного газа из России

Импорт сжиженного природного газа из России в Грузию вырос на 32% с января по декабрь 2023 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, сообщил Союз импортеров нефтепродуктов Грузии.

Общий объем поставок составил 51,5 тысяч тонн. Практически весь сжиженный природный газ (99,6%) поставляется в Грузию из России.

Также Россия является для Грузии основным поставщиком нефтяного битума (46,7%), значительно опережая Ирак (36,2%) и Турцию (15,2%). Небольшие доли в поставках принадлежат также Азербайджану и Туркмении.