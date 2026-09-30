Кредитный бум: россияне взяли рекордные 4,36 млн займов в августе

Август стал для российского розничного кредитования самым результативным за последние два года. Об этом РИА Новости рассказали в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

«В августе 2026 года россияне оформили рекордное за последние два года количество розничных кредитов — 4,36 миллиона. За месяц количество выдач выросло на 7%: в июле было выдано 4,07 миллиона кредитов. В годовом выражении рост выдач составил 23%: в августе 2025 года было выдано 3,53 миллиона кредитов», — говорится в сообщении.

Таким образом, за месяц прибавилось порядка 290 тысяч займов, а за год — почти 830 тысяч. Совокупный объем выданных средств также подрос: банки предоставили клиентам 1,26 триллиона рублей, тогда как месяцем ранее речь шла о 1,2 триллиона. По сравнению с августом 2025 года, когда показатель равнялся 1,13 триллиона, прирост составил 12%.

Изменилось и распределение долей между сегментами. Наибольшая часть портфеля по-прежнему приходится на кредиты наличными, однако их вес за месяц снизился — с 40,8% до 38,9%. Ипотека, напротив, укрепила позиции: 30,4% в июле против 31,5% в августе. Автокредиты заняли 14,5%, поднявшись с 13,8%.

«Доля кредитных карт осталась без изменений на уровне 13,7%. Наименьший сегмент, POS-кредиты, вырос до 1,4% с 1,3% месяцем ранее. В августе 2025 года структура выдач была следующей: ипотека — 35,1%, кредиты наличными — 32,7%, кредитные карты и автокредиты — по 15,4%, POS-кредиты — 1,4%», — добавили в ОКБ.

За восемь месяцев 2026 года россияне в общей сложности оформили 30,12 миллиона розничных кредитов. Суммарная их стоимость составила 8,90 триллиона рублей, то есть в среднем ежемесячно выдавалось по 1,11 триллиона. Относительно тех же восьми месяцев 2025 года число выдач прибавило 28%, а объем — на 36%.

Ранее сообщалось о том, что о кредитах будут сообщать через «Госуслуги» с 2027 года.