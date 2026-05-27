Россия может ограничить экспорт дизельного топлива и авиакеросина

Один из собеседников агентства уточнил, что вопрос о введении запрета на поставки керосина за рубеж обсуждается с прошлой недели. По его данным, решение находится в высокой степени готовности, однако точные сроки его вступления в силу пока не определены. Другой источник отметил, что правительство в ближайшее время может принять решение о временном запрете на экспорт керосина для производителей сроком на один-два месяца. При этом решение о запрете на вывоз дизельного топлива, по мнению собеседника, маловероятно, поскольку его объемов на внутреннем рынке достаточно.

Как стало известно, во вторник вице-премьер Александр Новак провел совещание, посвященное текущей ситуации на топливном рынке. Он подчеркнул, что приоритетом остается надежное и бесперебойное снабжение российских потребителей топливом в полном объеме. Новак также указал на необходимость постоянного мониторинга внутреннего рынка нефтепродуктов для координации действий федеральных ведомств и отраслевых компаний, а также для своевременной выработки дополнительных мер в случае необходимости.

По итогам совещания, как рассказали источники, нефтяным компаниям было рекомендовано сдерживать экспорт нефтепродуктов.

