Замминистра финансов РФ допустил возврат к налогу на сверхприбыли бизнеса

По мнению заместителя главы финансового ведомства, все зависит от ситуации и дефицита бюджета страны.

Алексей Сазонов пояснил, что идея разового налога на такую сверхприбыль появилась именно на фоне дефицита федерального бюджета, в то время как предприниматели получали огромные доходы. В будущем, вполне возможно, такая ситуация повторится.