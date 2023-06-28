Замминистра финансов РФ допустил возврат к налогу на сверхприбыли бизнеса
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По мнению заместителя главы финансового ведомства, все зависит от ситуации и дефицита бюджета страны.
Алексей Сазонов пояснил, что идея разового налога на такую сверхприбыль появилась именно на фоне дефицита федерального бюджета, в то время как предприниматели получали огромные доходы. В будущем, вполне возможно, такая ситуация повторится.
«Если в будущем возникнет ситуация, когда будут такие сверхдоходы и необходимость финансировать большой дефицит, то такую возможность отрицать нельзя», - заверил он.